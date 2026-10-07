Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğimiz, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz.

Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni Yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.