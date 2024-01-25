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Kentte 2 gündür belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştı.

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray’a bağlı Çatbayır Mahallesi’nde mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.

Kar yağışı ile birlikte ilçede kapanan 20 mahalle yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahçesaray Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir mesai sarf ediyor.

“Yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı”

Mahalle Muhtarı Eyüp kayan, “İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, Bahçesaray’da hayatı olumsuz yönde etkiledi. 2 günde yaklaşık 80 santim kar yağdı. Gördüğünüz gibi mahalle sakinleri damlarını temizliyor.

Yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen arızalardan dolayı 2 gün elektriğimiz yok, yollarımız kapalı. Genel olarak bazı bölgelere yaklaşık 2 metre kar yağdı. Yollarda çığ tehlikesi var” dedi.

Arvas Mahallesi’nde de kar yağışı etkili oldu. Yer yer 60 ile 80 santim yağan karı vatandaşlar temizliyor. Çocukların ara tatile girmesiyle ailelerine yardım ederek onlarda damlarını kardan temizlemeye yarım ediyor.