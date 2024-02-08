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Türkiye’nin en soğuk illeri arasında bulunan ve havaların ısınmasıyla birlikte Van’a gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu kış da sıcak yerlere göç etti. Çoğu leylek, sıcak bölgelere göç ederken Van’ın İpekyolu ilçesindeki 4 leylek ise göç etmeyerek yuvalarında kaldı. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen ilçede kalan leylekler doğadan besleniyor. Van Kalesi’nin güneyini mesken tutan leylekler, burada martılarla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinin leyleklerin göç etmeme nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yılın 12 ayında Van Gölü havzasında yaban hayvanlarını görmek mümkün. Bunlar Van Gölü’nün kenarında bayrak tür olarak allı turnaların yanına yaban kazları da var. Yalnız bunlar belirli sezonlarda gelirler ve göçerler. Burada sadece istasyon amacıyla gelen hayvanlar var.

Bu yıl yaban kazları gelmeye başladı, flamingolar da yazın burada beslenip üremek için de başka yerlerde göç etmekte. Ama bunu tersi olan leylekler var. Baharın müjdecisi leylekler bahar mevsimi ile buraya gelirler ve yuvalarında yavrularını büyütürler. Yavrularını büyüttükten sora sıcak bölgelere göç ederler. Göçmen kuşlar bazen çeşitli sebeplerden dolayı göç etmez. Bu sebeplerin başlıcası göçemeyecek yetenekte bir hastalığı olur. Göç kafilesine katılamama sorununa bağlı olarak göç etmezler. Bazen de canları göçmek istemez.

İklim müsait olduğu zaman, yiyeceklerine ulaşabileceği kanaatine geldikleri zaman kışı da burada geçirirler. Van Gölü havzasında ve Yüksekova bölgesi tarafında bu yıl az sayıda leyleğin göç etmediğini gördük. Bu sene Van Gölü havzasında Van Kalesi mevkiinde 4 leylek burada kışladılar, kışı burada geçirdiler. Bahar mevsiminde yine kendi üreme yerlerine giderek yine üreyecekler.

Bu şu demek değildir yaban hayvanları genetiğini değiştirip bundan sonra burada üreyecekler ve bir daha gitmeyecekler demek değildir. Bu sene göçmedilerse gelecek gelecek sene bu sorunlar ortadan kalktığı zaman göçe yine dahil olurlar. Bu sene bizim rehabilitasyon merkezimize Muş, Bitlis ve Hakkari’den 8 leylek geldi. Biz bunları bahçemizde baktık ve tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya bıraktık.

Bize şunu gösteriyor Van Gölü çevresinde habitat kışın da bozulmadan devam etmekte. Çünkü leyleklerim yiyeceği olan fareler, yılanları, kurbağaları veya kendini besleyecek alanlara sahip olmaları. Bu yıl havanın sıcak seyretmesinde dolayı dereler akıyor, derelerdeki yeşillikler görülüyor. Buda bize şunu gösteriyor ki artık burada leyleklerin kışlaması olacak” diye konuştu.