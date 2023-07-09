İstanbul'un her bir noktasının seyrine doyulmuyor...

Adına şiirler yazılan, şarkılar söylenen kentin tarihi de mest ediyor.

Megakent'te dört mevsim ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunlarının kadrajına giriyor.

Kareler ise görenlerin büyük beğenisini topluyor.

Yazı başka, bahar aylarında başka kışın ise bambaşka olan İstanbul'u her açıdan izlemek büyük bir zevk veriyor.

Uzaydan İstanbul'a bakış

Bu doyumsuz seyre ise yenisi eklendi. Kare ise uzaydan geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, SpaceX tarafından uzaya gönderilmişti.

Eşsiz kareye beğeni yağdı

Neyadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un uzay fotoğrafına yer verdi.

Paylaşımına ise, "İstanbul-Türkiye geceleri parlıyor. Buradaki İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu ve geçmişin bugünle iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." notunu düştü.

Megakent'in ışıl ışık olduğu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken, eşsiz kareye beğeni yağdı.

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