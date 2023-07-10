Wanhaber-Özel

Yaklaşık 3 ay önce başlayan İnci Kefali av yasağında son haftaya girildi.

15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı süresince milyonlarca inci kefali balığı tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bıraktı.

Meşakkatli bir yolculuğa çıkan inci kefalleri, akarsuyun tersine adeta uçarak ilerledi ve neslini devam ettirebilmek için uygun noktalara yumurtalarını bıraktı.

Zaman zaman kaçak avcıların, hemen her gün de martıların hedefi olan inci kefali balığı, buna rağmen üreme göçünü tamamladı.

Yavrularıyla beraber göle dönen inci kefalleri için av yasağı 15 Temmuz’a kadar devam edecek.

BÜYÜK BİR NİMET!

Van Gölü havzasında binlerce kişinin ekmek teknesi olan inci kefali balığı, göç mucizesi ile de önemli bir turizm potansiyeli barındırıyor.

Her yıl, yerli – yabancı binlerce turist, inci kefali balığının mucizevi yolculuğuna şahitlik etmek için göç yollarına akın ediyor.

Muhteşem görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiren ziyaretçiler, unutulmaz bir doğa olayına şahitlik ediyor.

Bölge halkı, direkt ve dolaylı yollarla ekonomiye önemli katkı sunan inci kefali balığı için “Büyük bir nimet” yorumunda bulunuyor.

Umut Tarhan