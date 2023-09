Tahmini Okuma Süresi: dakika

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı olarak atanmasının ardından boşalan koltuğa ASELSAN Genel Müdürü olarak Ahmet Akyol atanmıştı.

Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısının ardından, Yönetim Kurulu Başkanı da seçildi. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ercüment Arvas atanırken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Murahhas Aza olarak Yavuz ÇELİK ile Mustafa Murat ŞEKER seçildi.

ERCÜMENT ARVAS KİMDİR?

Prof. Dr. Ercümend ARVAS 1953 yılında Van’da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Syracuse University’de 1983 yılında tamamlamıştır. 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör olmuştur.

Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1983-1984 yılları arasında Yıldız Üniversitesi’nde, 1984-1987 yılları arasında Rochester Institute of Technology’de, 1987-1988 yılları arasında ise Syracuse University’de yardımcı doçent olarak görev almıştır.

1988-1994 yılları arasında Syracuse University’de doçent olarak ve 1994-2014 yılları arasında aynı üniversitede profesör olarak akademik kariyerini sürdürmüştür. Ayrıca 1992-1994 yılları arasında MOREN Ent.’te Genel Müdür olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Ercümend ARVAS’ın danışmanlık verdiği bazı kurumlar arasında Force Office of Scientific Research, Digital Equipment Co., Philips Broadband, RIT Research Corp. Syracuse Research Corp., ANAREN Microwaves Inc., General Electric Co. ve TÜBİTAK bulunmaktadır.

Kasım 2014 tarihinden beri İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Ercümend ARVAS'ın çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyumda sunulmuş ve yayınlanmış makale/bildirisi, kitapları ve kitap bölümleri bulunmaktadır.