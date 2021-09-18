Van’da sağanak sele neden oldu!

Van’da dün gece yağan sağanak yağmur sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Bostaniçi Mahallesi'nde birçok küçükbaş hayvan telef oldu.

ASAYİŞ 18.09.2021, 10:28 18.09.2021, 10:32
Van’da sağanak sele neden oldu!

Van’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sele neden oldu. Meydana gelen selde Alipaşa ve Bostaniçi mahallelerinde bazı ev ve iş yerleri su altında kalırken, Bostaniçi Helin Sokak'ta ise birçok küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine gece boyunca sel ile mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise dalgıç cihazları ve küreklerle suları tahliye etti.

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