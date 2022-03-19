Van’da çatı yangını

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yemlice Mahallesi’nde meydana geldi. Şemsettin Saliçay’a ait evin çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu.