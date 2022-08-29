Van’da anız yangını

Van’ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ASAYİŞ 29.08.2022, 17:47
Van’da anız yangını

Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Kurucan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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