Kurumun çelik kasasında tabanca çalan şahıs yakalandı
Van’ın Başkale ilçesindeki bir kurumun çelik kasasında tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Başkale ilçesinde bulunan bir kuruma ait çelik kasa içerisinden tabancanın çalınması olayı ile ilgili; Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çalıntı silah yapılan incelemelerin ardından kurum yetkililerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.
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