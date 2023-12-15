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Wanhaber / Ramazan Çetin

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi oldu.

EFA üyeliği ile birlikte Anadolu'nun zengin kültürel mirası, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vasıtasıyla dünya sahnesine taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Anadolu'nun zengin tarih, kültür, sanat ve medeniyet kimliğini tüm dünyaya taşınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri uluslararası platformlarda yerini aldı. Festival, 1952 yılından bu yana Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edildi.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA), 40 ülkede yer alan yaklaşık 100 festivali birleştiren ve sanat festivallerini destekleyen bir yapılanma olarak öne çıkıyor. Birliğin misyonu, üye festivallerini Avrupa ve dünya çapında birleştirmek ve temsil etmek, sanatı izleyicilerle buluşturan platformlar sunmak ve kültür-sanata erişim ve katılım hakkını temel bir insan hakkı olarak vurgulamak şeklinde özetleniyor. EFA'nın festival yapımcılarını bir araya getirme amacı, sürekli değişen dijitalleşme ve küreselleşme dünyasında festival ortamını bilgilendirmek, ilham vermek ve zenginleştirmek. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliği ile kültür mirasını uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıma misyonunu sürdürüyor.” denildi.

VAN DA FESTİVAL KAPSAMINA ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2024 takvimini açıklamış ve Van da takvimde yer almıştı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Van'da 29 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ve festivaller düzenlenecek.

Van'ın, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2024 kapsamına alınmasının, kentin tanıtımına büyük katkı sunacak.

2024 yılı Festival Takviminde Van’ın da aralarında bulunduğu 16 il yer alıyor.