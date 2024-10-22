İhaleye Çıkma Süreci Başladı

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuru, iki ayrı bölge için bu önemli olayların geleceği hakkında heyecan verici bilgiler sunuyor. Özelleştirme süreci, 1. ve 2. Bölge araç muayene istasyonları için 20 yıllık bir imtiyaz hakkı sözleşmesi ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak firmalar, mevcut ücretler çerçevesinde gerekliliklerine uygun hukuki tasarruflar sunabilecekler, bu sektördeki rekabeti artıracak gibi görünüyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

İhaleye katılmak isteyen adayın kesin kriterleri karşılaması gerekiyor. Bölge için 750 bin liralık ihale şartname bedeli ve 15 milyon dolarlık geçici teminat bedeli talep ediliyor. Ayrıca, teklif verecek en az 5 yıl boyunca araç muayene sektöründe faaliyet göstermiş olması ve belirli sayıda aracın muayenesini gerçekleştirmesi bekleniyor. Son teklif verme tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.