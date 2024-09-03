Ankara'da İnşaat Faciası Üç İşçi Hayatını Kaybetti Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru (27), çöken iskelenin altından kurtulamadı. Çetin ve Volkan Buru olay yerinde yaşamını yitirirken, Mertcan Buru hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Hayatını kaybeden üç işçi için Cimşit Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, acı dolu anlar yaşandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, işçilerin cenazeleri Sincan Cimşit Mezarlığı'na defnedildi. Yaşanan trajedi, sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Sorumlular Gözaltında

Olayın ardından, iş güvenliği ve şantiye yönetimi sorumluluğunu üstlenen dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında iki iş güvenliği uzmanı, bir firma yetkilisi ve şantiye şefi bulunuyor. Bu kişiler, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Gözaltılar, işçilerin ölümüyle sonuçlanan bu kazanın sorumluluğunun kimde olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Güvenlik Eksiklikleri Ölüm Getirdi

Olayın ardından, işçilerin akrabası Faruk Sondere, iş güvenliği ihlallerine dikkat çekti. Sondere, inşaat sektöründe güvenlik denetimlerinin yeterince yapılmadığını belirterek, sabah saatlerinde ekipmanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emniyet kemerlerinin kullanılmamış olmasının ölümleri getirdiğini, kemerler bağlı olsaydı belki de bu trajedinin önlenebileceğini ifade etti.

İnşaat Sektöründe Güvenlik İhmalleri Tartışılıyor

Bu trajik olay, inşaat sektöründe iş güvenliği ihmallerinin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, iş güvenliği önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini savunurken, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli denetimlerin yapılmamasının birçok cana mal olabileceğini dile getiriyor. Faruk Sondere’nin ifadeleri, bu ihmallerin ne kadar ölümcül sonuçlar doğurabileceğini acı bir şekilde hatırlattı.