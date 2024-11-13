Amedspor’un Mali Durumu Korkutan Rakamlarla Açıklandı

Bu rakam, kulübün finansal sağlığı hakkında büyük bir endişe yaratırken, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Kulübün mali açıdan yaşadığı sıkıntılar, özellikle taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve eski yönetimin sorumlu olduğu dile getirildi.

Taraftarların Tepkisi, Mevcut Yönetimi Zora Soktu

Amedspor'un gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede, taraftarlar özellikle kulübün geçmiş yönetiminin borçları ödememiş olmasından şikayet etti ve bu borçların eski yönetime ait olduğunu vurguladılar. Taraftarların öfkeli çıkışları, mevcut yönetimi savunmaya geçmeye zorladı; ancak yönetim, Haziran ayından bu yana borcun 2 milyon TL azaldığını belirterek, mali tabloyu iyileştirmeye yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Yeni Yönetim İbra Edildi, Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Amedspor’un mevcut yönetimi, mali raporla ilgili açıklamaların ardından yapılan oylama ile mali ve idari açıdan ibra edilerek görevini devretmeye karar verdi. Yönetim, kulübün borçlarının azaltılması için bir dizi stratejik adım atmayı planlarken, gelecekte daha sağlam bir mali yapıyı hedeflediklerini duyurdu. Bu açıklamalar, kulüp üyeleri ve taraftarlar arasında umut yaratsa da borçların ne zaman tamamen ortadan kalkacağı belirsizliğini koruyor.