Taraftarlar, Yanal’a Saldırdı

Maç sonrası seyirci sayısının azlığından yakınan bazı taraftarlar, sosyal medyada Amedspor’un destekçilerini eleştirerek Fenerbahçe-Galatasaray derbisine atıfta bulunarak bu durumu bahane ettiklerini belirtirken, birçok kişi de kötü futbol oynayan bir takıma destek vermenin zorluğuna vurgu yaptı.

Değişiklikler Zamanında Yapılmadı

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın maçın son dakikalarında dört futbolcu değiştirmesi, taraftarların tepkisini çekerken, bu değişikliklerin çok daha önce yapılması gerektiği konusunda yorumlar yapıldı; ayrıca Çekdar Orhan ve Batuhan’ın oynatılmaması da eleştiri konusu oldu.

Yanal’dan Saha Koşullarına Eleştiri

Maç sonrası Yanal, galibiyeti kaybetmelerinin nedenini kötü saha zeminine bağlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü hedef aldı; ancak birçok taraftar, her iki takım için de zemin koşullarının eşit olduğunu belirterek bu eleştirinin yetersiz olduğunu savundu.

Destek ve Eleştiriler Arasında Denge

Futbol yazarı Ali Fikri Işık, Yanal’a bazı eleştirilerde bulunmasına rağmen, takımın fiziksel kalitesindeki iyileşmelere dikkat çekerek onun iyi niyetle çalıştığını vurguladı; ancak Amedspor’un hücum eksikliği ve final vuruşları konusundaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Alt Sıralara Gerileyen Amedspor

Maç öncesinde 8 puanla 5. sırada yer alan Amedspor, puan kaybı sonrası 6. sıraya düşerek, bugün oynanacak diğer maçlarla birlikte daha da gerileme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.