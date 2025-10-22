Geçtiğimiz gün yükselişiyle rekor kıran altın, bu kez sert düştü.

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflediğine dair işaretler ve yatırımcıların, ABD enflasyon verilerini beklerken değerli metalin son rekor rallisinden faydalanarak kâr alımı yapmaları nedeniyle düştü.

SON 5 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün satış baskısı oluştu.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi. Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Altının onsu, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 4 bin 132 dolardan alıcı buluyor.

Altının güçlü performansının ardından, alternatif değer saklama aracı olarak öne çıkan gümüşte de benzer bir eğilim gözlendi. Dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara inen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde 0,5 artışla 48,94 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 573 LİRAYA GERİLEDİ

Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.

Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 573 lira seviyesine kadar geriledi.

Sabah 7:30 sularında ise sınırlı yükselişle 5 bin 178 lira seviyelerinde işlem gördü.

Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da gram altın 6087 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın 9925 TL'den, Ata altın ise 39527 TL'den satıldı.

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9790 liradan, euro 48,7880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,9770 liradan alınan dolar, 41,9790 liradan satılıyor. 48,7860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7880 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9480, euronun satış fiyatı ise 48,7590 lira olmuştu.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 5.580,75

Gram altın satış: 5.581,46

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Altın Ons alış: 4.136,81

Altın Ons satış: 4.137,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.763,00

Çeyrek altın satış: 9.931,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 38.933,00

Cumhuriyet altını satış: 39.543,00

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 38.848,39

Tam altın satış: 39.613,77

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 19.526,00

Yarım altın satış: 19.862,00

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 40.062,40

Ata altın satış: 41.071,94