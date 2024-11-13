Altın Yatırım Tercihindeki Değişim Kuyumcuları Zora Soktu

Bir zamanlar takı ve mücevher tercih eden vatandaşlar, son dönemde yatırım amaçlı gram altına yönelmeye başladı. Bu değişim, kuyumcu atölyelerini zor durumda bırakırken, sayısız atölye birer birer kapanmaya başladı. Kuyumcu esnafı, artan masraflar ve daralan pazar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. “Takı alımı yok, insanlar sadece yatırım amaçlı altın alıyor” diyen kuyumcular, bu yeni tercihin faturasını ağır şekilde ödüyor.

Kuyumcular Kapanıyor, Yüksek Masraflar ve Düşen Talep Birleşti

Kuyumcu atölyeleri, takı alımlarının ciddi oranda azalması ve yüksek işletme masrafları nedeniyle iflasın eşiğine gelmiş durumda. İstanbul Kapalı Çarşı gibi ticaretin merkezi noktalarında, altın imalatçıları işlerini sürdürmekte büyük zorluklar yaşıyor. Özgür Diktaş gibi esnaflar, “Burası kapalı, orası kapalı,” diyerek durumlarının içler acısı olduğunu dile getiriyor. Tüketicilerin altın takılardan ziyade gram altına yönelmesi, kuyumcu atölyelerinin sipariş alamamasına ve kısıtlamalar nedeniyle bazı atölyelerin tamamen kapanmasına yol açtı.

Kota Kısıtlaması ve İhracat Sorunları Sektörü Derinden Sarsıyor

Sektörün yaşadığı bir diğer önemli sorun ise kota kısıtlaması. Altın ihracatında yaşanan bu kısıtlamalar, Türkiye’de üretilen altının yurt dışına gönderilmesini zorlaştırırken, aynı zamanda iç piyasada fiyat farkları yaratıyor. Birçok kuyumcu, Türkiye’deki altın fiyatlarının dünya ile uyumsuz hale gelmesinin ihracatı engellediğini belirtiyor. Yurt dışındaki alıcılar, Türkiye’deki altın fiyatlarının çok daha pahalı olduğunu görüp, başka ülkelerden alışveriş yapmaya başlıyor. Bu durum, iç piyasa için de büyük bir daralma anlamına geliyor.

Kuyumculuk Sektöründeki Kriz Derinleşiyor, "Daha Çok Kapanma Olacak"

Altın fiyatlarının dalgalanması ve tüketici talebinin yatırım altına kayması, sektördeki kapanmaların hızlanmasına neden olacak gibi görünüyor. Abdülkadir Topaloğlu, kuyumcuların büyük kısmının artık iş yapamaz hale geldiğini ve birçok atölyenin tatil vererek personel gönderdiğini ifade etti. Masraflar arttıkça ve satışlar düştükçe, daha fazla kuyumcu atölyesinin kapılarına kilit vurması kaçınılmaz hale geliyor.

Kapalı Atölyeler ve Yüksek Masraflar

İstanbul’un kalbi olan Kapalı Çarşı’da dahi kuyumcu atölyelerinin kapandığı, telefon numaralarının bile kaldırıldığı görülüyor. Esnaf, artan kira ve işçi masrafları nedeniyle iş yapamadıklarını ve “zorlu günler” geçirdiklerini belirtiyor. Altın fiyatlarındaki bu belirsizlik devam ederse, kuyumcuların birçoğunun daha fazla dayanamayıp işlerini kapatması bekleniyor.