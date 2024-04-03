AK Parti 23’üncü dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a mazbatayı kabul etmeme çağrısında bulundu.

AK Partili eski vekil, “Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar” diyerek Arvas’a şu sözlerle seslendi;

“Kardeşim! Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: ‘milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız.’ AK Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydan’dan yana kullanmıştır. Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır. Adını, aileni, tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim.”