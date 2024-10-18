Noterlik Düzenlemeleri Yeniden Şekillendiriliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki iptal kararlarının da gözden geçirileceğini belirterek, bu durum noterlik politikası önemli bir dönüşüm uyarısı geldiğini belirtti.Teklifin bir diğer önemli maddesi ise casusluk suçlarıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmek için Türk Ceza Kanunu'na yeni bir suç tanımının eklenmesi oldu. Bu düzenleme ile birlikte, depolama güvenliği ve siyasal yararları karşılığında hareket ederler için yasal yaptırımlar artırılarak, suç işleyenlere üç sözcükle yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor, ulusal güvenlik daha güçlü bir koruma olarak alınıyor.

Ayrıca, milli güvenlik açısından kritik sistemlerde görev yapanların bu suçları işlemesi durumunda cezaların bir kat karışması ve kovuşturmaların Adalet Bakanı'nın iznine tabi olması, güvenlik önlemlerinin ciddiyetini vurgulamaktadır.