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AK Parti Van Büyükşehir Adayı Arvas projelerini açıklıyor! Canlı izle
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van ile ilgili projelerini açıklıyor.
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Zehra Boğatekin Akman
17.02.2024 - 13:15
17.02.2024 - 13:34
Okunma Süresi: 1 Dk
Kaynak:
WanHaber / Haber Merkezi
Ak parti
Canlı izle
Proje
Abdulahat Arvas
Van
Editör Hakkında
Zehra Boğatekin Akman
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