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Edremit’te bulunan Uygulama Oteli’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti 4 ilçenin belediye başkan adayını, görevini sürdüren belediye başkanlarından seçerken, diğer ilçeler için yeni isimleri aday gösterdi.

Aday tanıtım programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milletvekili Gülşen Orhan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

Coşkulu kalabalığın sık sık tezahüratlarda bulunduğu aday tanıtım toplantısında, İl Başkanı Emre Güray, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz birer konuşma yaptı.

GÜRAY: OMUZ OMUZA BU GÖREVİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ

Parti teşkilatının aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Vatandaşımıza hizmetkâr olmaya, halkımızı karşımıza almaya değil, yanımıza alarak el ele, omuz omuza bu görevi layıkıyla yapacağız. Gerek belediye başkan adaylarımıza gerekse de büyükşehir belediye başkan adayımız olsun ben üstün gayretlerle zaferler diliyorum. İlçe teşkilatlarımızla beraber 7 gün 24 saat seçim maratonu boyunca sahada olacağız, onları asla yalnız bırakmayacağız, tüm teşkilatımıza söz veriyorum. Motivasyonumuz tam, 13 ilçede hiçbir ayrım yapmaksızın sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

ARVAS: MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE GELDİK

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ağır bir yük omuzlarımıza yüklendi. Allah’a hamdolsun inanıyoruz, güveniyoruz. İhtirasla çalışacağız, bu olguyla, 13 ilçeyle de başaracağımıza, 31 Mart’ta zaferle neticelendireceğimize inancımız tam. Bizim çok sorunlarımız var, memleketimiz diğer illerimize göre biraz geride kaldı.

Eser ve hizmet siyaseti AK Parti kadrolarının işidir, işi ehline vermek, bir ekmeği de fazla vermek bizim ata babamızın sözüdür. 13 ilçe belediye başkanlığımızın gücü, büyükşehir belediye başkanlığımızın gücü ve iktidarımızın gücü bir araya geldiği zaman, çözülmeyecek sorunlarımız kalmayacak. Biz milletimizin ferasetine, asaletine ve duyarlılığına inanıyoruz” dedi.

Konuşmasının bir kısmında Kürtçe konuşarak seçmenlere seslenen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “AK Parti iktidarında halkımıza hizmet etmeye geldik. Haramdan, yalandan, gayrimeşrudan uzağız. Elimiz temiz alnımız ak, Allah’ın izniyle bizim tek gayemiz milletimize hizmet etmek. Milletimiz sahipsiz değil, milletimize ayırt etmeden hizmet edeceğiz. 31 Mart’ta 13 ilçe ve büyükşehir belediyesini Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: BELEDİYECİLİK AK PARTİ’NİN İŞİ

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “31 Mart 2024’ün 1 Nisan sabahında Van’ın sokaklarına taşmış başarıyı kutlayan, ‘Başardık Elhamdülillah, kazandık!’ diyen vatandaşlarımızın sesinin yansımasını hissettim burada.

Belediyecilik AK Parti’nin işi, benim güzel Van’ım da bu ak belediyecilikten oldukça uzun yıllar uzak kaldı, bunu 1 Nisan sabahından itibaren Van’ımıza kazandırarak ak belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğin anlamını kısa sürede şehrimizin sokaklarına yansıtacağız. Abdulahat Arvas Bey’i çok yakından tanıma fırsatım oldu, birlikte dertleştik, birlikte şehirlerimizin sorunlarını konuştuk, onun ne kadar Van’a sevdalı olduğunu biliyorum.” şekline konuştu.

Yılmaz sözlerini, “Van’ımızın güzel bir kent olmaması için hiçbir neden yok, Van’ımız Van denizinin kenarına kurulmuş, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Aşağı yukarı 250 günü güneşli ve bin 700 metre rakımda tertemiz havası ve suyuyla var olan ama insanımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerle buluşamamışlığın burukluğu ve üzüntüsü ve hüznü içinde olan bir şehrimiz. Allah’ın izniyle Abdulahat Bey bu şehirde belediye başkanlığında bu hizmet çığırını aşacak, bizler de her türlü desteği sunacağız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İŞTE AK PARTİ’NİN VAN ADAYLARI

Konuşmaların ardından AK Parti Van ilçe belediye başkan adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.

AK Parti’nin Van Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde oldu;