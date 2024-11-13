Barakadan bozma bir evde çıkan yangında miniklerin kaybı, Davutoğlu’nu gözyaşlarına boğarken, bu olayın toplum üzerindeki etkisini vurgulamak için duygusal bir konuşma yaptı.

Kürsüdeki konuşmasında, "Çocuklarımızı koruyamadık, diyerek sözleriyle yöneticilere seslendi. Üzüntüsünü ve utancını ifade etti.

Gazze ve Selçuk Aynı Acının Yüzleri

Davutoğlu, Gazze'deki çocukların acısını hatırlatarak, "Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz?" sorusunu yöneltti. Paranın her şeyi çözemeyeceğini belirterek, açlık çeken çocuklar ve yoksulluk içinde yaşayan aileler hakkında konuştu. Bu durumun, toplumun en temel sorunlarından biri olduğunu vurgularken, kaybedilen masum hayatların asla unutulmaması gerektiğini ifade etti.