Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025'te Dört Kat Artabilir!

Yeni vergi düzenlemeleri, motor hacmine ve yaşına göre büyük değişiklikler göstermektedir. Örneğin, 1.300 cc ve altında 1-3 yaş arası araçlarda MTV'si 3.359 TL'den 4.834 TL'ye yükselebilirken, 1.801 - 2.000 cc motor hacmindeki araçlar için bu tutar 17.920 TL'den 25.792 TL'ye çıkacak. Ayrıca 2.501 - 3.000 cc motor hacmine sahip araçlar için ödenecek tutar da 23.658 TL'den 37.485 TL'ye fırlayarak dikkat çekiyor. Bu durum, bireylerin bütçelerini temsil eden büyük bir yük anlamına geliyor.

Araç Sahiplerinin Dikkatine, MTV Ödemelerini Gözden Geçirin!

Özellikle yüksek motor hacmine sahip araç sahiplerinin, artışlardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer alması bekleniyor. Araç değerleri ve yaşlarının göz önünde bulundurulması, 2025 yılı hazırlıklarını gerçekleştiren, finansal planlamalarını revize eden ve değişen ödemelerini göz önünde bulundurarak hareket etme önemli hale geldi. Söz konusu vergi artışları, araç alım-satım kararlarını da içeriyor.