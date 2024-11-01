2025 Hac Kuraları Heyecanla Beklendi

Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, kutsal topraklara gitme şansı elde edemeyen adaylar, gözlerini yedek kura çekim tarihine çevirdi.Kura sonuçları, hacı adayları tarafından e-Devlet üzerinden saat 21.00 itibarıyla öğrenilebiliyor ve bu süreçte hak kazanamayanlar, yedek kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Hac yedek kura çekim tarihleri ise, kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

Kesin Kayıt Süreci ve Yedek Kontenjanlar

Kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım tarihinden itibaren başlayacak ve kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek kontenjanlar tahsis edilecek. Bu süreç, hac konaklama türlerine göre kura sırasına göre düzenlenecek, dolayısıyla yedek kura bekleyen adaylar için bu tarih oldukça kritik olacak.