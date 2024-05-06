Nisanda ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 düşüşle 14 bin 471 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 16,62 artarak 294 bin 837 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 düşüşle 76 bin 601 adede geriledi.

İlk 4 ayda ülkemizde en çok satılan 10 otomobil

Aylardır ülkemizde en çok satılan otomobiller listesinde zirvede yer alan Fiat Egea, ilk 4 ayda yine açık ara zirvede yer alıyor. Fiat Egea modelini Renault Clio takip ediyor.

Fiat Egea Sedan - 19 bin 568

Renault Clio - 16 bin 158

Renault Megane Sedan - 14 bin 092

Toyota Corolla - 10 bin 851

Fiat Egea Cross - 9 bin 755

Chery Tiggo 8 Pro - 8 bin 293

Dacia Duster - 7 bin 537

Togg T10X - 7 bin 148

Chery Tiggo 7 Pro - 6 bin 788

Hyundai i20 - 6 bin 213

Nisanda en çok satılan 10 otomobil

Fiat Egea Sedan - 4 bin 328

Togg T10X - 3 bin 003

Volkswagen Tiguan - 2 bin 809

Renault Clio - 2 bin 619

Hyundai i20 - 1.903

Chery Tiggo 7 Pro - 1.832

Chery Omoda 5 - 1.760

Chery Tiggo 8 Pro - 1.723

Dacia Duster - 1.688

Toyota Corolla - 1.667