Son gelen memur zammı hakimlerin maaşlarını da etkiledi! 2024 hakim maaşları ne kadar sorusu zamlar sonrasında aranıyor. Peki 2024'te hakimler ne kadar kazanıyor? Hakimlik mesleği neleri kapsıyor ve bu saygın mesleğe adım atmak için neler yapmak gerekiyor, detaylar haberimizde...

Hakim Maaşları 2024 Ne Kadar Oldu?

Hakimlik, yüksek rütbesi ve hayati karar verme yetkileri ile birçok kişinin hayalini süsleyen bir meslektir. Bu prestijli mesleğin maaşları da doğal olarak merak konusu. Peki, 2024 hakim maaşları ne kadar oldu? Ağır ceza hakiminden stajyer hakim maaşlarına kadar, hakim ne kadar maaş alır bilgilerini sizler için derledik.

Hakim maaşları derece ve kıdeme göre değişiyor. 2024 hakim maaşlarını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir:

Derece: Hakimlik derecesi, hakim maaşın temel belirleyicisidir. Sekiz farklı hakimlik derecesi vardır. Her derecenin kendine ait hakim maaş skalası vardır.

Kıdem: Hizmet süresi arttıkça, hakim maaşı da artmaktadır.

Ek Gösterge: Hakimlerin ek görev ve sorumlulukları, hakim maaşlarına ek gösterge olarak yansır.

Ek Tazminat: Çeşitli ek tazminatlar da hakim maaşını etkileyebilir.

Hakim maaşları 2024 ortalaması şu şekildedir:

2024 hakim maaşlarına bakıldığında en düşük hakim maaşı 40.000 TL, en yüksek hakim maaşı ise ortalama 90.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Hakim Nedir, Ne İş Yapar?

Hakim, mahkemelerde davaları inceleyen, taraf ve tanıkları dinleyen, delilleri değerlendiren ve hukuka uygun kararlar veren kişidir.

Hakim ne iş yapar sorusu bu mesleği icra etmek isteyenler tarafından aranıyor. Hakimler, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yaparlar. Mahkemelerde hukuki gerekçelere dayalı karar verirler. Adaleti sağlamakla yükümlüdürler.

Nasıl Hakim Olunur?

Hakimlik, saygın ve prestijli bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Meslek seçimi yapacaklar veya hakim olmak isteyenler için süreç aşağıdaki gibidir:

İlk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yabancı uyruklu kişiler hakim olamazlar.

Hakim olmak isteyenler hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadırlar. En az 4 yıllık bir Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak hakimlik için temel şarttır.

Mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen hakimlik sınavında başarılı olmak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar Adli Yargı Hakim Adaylığı Eğitim Programı'nı tamamlamak zorundalar.

Bu programa hakimlik stajı da denmektedir. 2 yıl süren bu staj süresini başarıyla tamamlayan hakim adayları kura ile atanırlar.

Hakim Olmak İçin Gereken Şartlar

Hakim maaşları ne kadar sorusunu merak edenler hakim olmak için hangi şartlar gerekli araştırıyor. Hakimler, adaletin tecelli etmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle gerekli şartları sağlamaları önemlidir. İşte hakim olmak için gereken şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hukuk Fakültesi’nden mezun olmak

Hakimlik ve Savcılık Sınavı’ndan başarı ile geçmek

2 yıl süren aday hakimlik, stajyerlik, süresini tamamlamak

Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemek

Kasten işlenmiş olan suçlardan dolayı 1 yıl ya da daha üzerinde bir ceza almamış olmak

Ayrıca hakim olacak kişilerin;

Adil ve tarafsız olmak,

Hakkaniyetli bir dinleyici olmak,

Çalışma disiplinine sahip olmak

İyi bir gözlemci olmak gibi niteliklere sahip olması beklenir.

Stajyer Hakim Maaşı Ne Kadar?

Görevlerine yeni başlayan stajyer hakimler, mahkeme süreçlerinde önemli roller üstlenmektedirler. Stajyer hakimlerin, dava dosyalarının hazırlanması ve karar özetlerinin yazılmasında yardımcı olmak gibi görevleri vardır. Stajyer hakim maaşları da görevine yeni başlayan adaylar için merak konusu.

Yeni hakim maaşı da bu başlıkta sıklıkla aranıyor. Buna göre;

024 yılında stajyer hakimler için belirlenen maaşlar, başlangıç düzeyinde aylık yaklaşık 40.000 TL’dir.

İdari Hakim Maaşı

İdari hakimler, bireyler ile devletin yürütme ve idare kolları arasındaki ilişkilerde kritik bir rol oynuyor. İdari hakim maaşı görev derecelerine, yani tecrübe ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir.

Birinci derecedeki bir idari yargı hakim maaşı, 2024 yılında aylık 75.000 ile 80.000 TL arasında değişmektedir.

Ağır Ceza Hakimi Maaşı

Ağır ceza hakimleri, çoğunlukla ciddi-ağır suçları içeren davalara bakarlar, bu yüzden yargı sistemlerinde önemli bir role sahiptirler. Ağır ceza hakimi maaşları, en çok aranan hakim maaşları arasında gelir.

Merak edilen ağır ceza hakimi maaşı 2024 ücret aralığı aşağıdaki gibidir:

Ağır ceza hakimi maaş aralığı: 70.000 - 90.000 TL’dir.

Emekli Hakim Maaşı 2024

Emekli hakim maaşları, hakimlerin aktif çalışma dönemlerindeki maaşlarına göre değişebilir. Bununla beraber hizmet sürelerine ve ulaştıkları derecelere göre belirlenir.

Emekli hakim maaşının 2024 bilinen rakamı şu şekildedir:

Emekli hakim maaşları: 17.000- 22.000 TL aralığında değişmektedir.

Hakim Katip Maaşı

Hakim katipleri, Türkiye'de mahkemelerin sorunsuz işlemesini sağlayan kritik destek personelidir. Maaşları deneyim, eğitim ve ek ödemelere göre değişkenlik gösterir.

Hakim katiplerinin maaşları 30.000 - 35.000 TL aralığındadır.

Hakim maaşları 2024 başlığında en çok aranan başlıkları cevaplandırdık. Hakimlerin çalıştığı alanlar da mesleği merak edenler tarafından sıklıkla aranıyor.

Hakimlerin Çalıştıkları Alanlar

Hakimler, adalet sisteminin önemli bir parçasıdır. Hakimler, çeşitli mahkemelerde görev alarak, farklı alanlarda çalışırlar.

Hakimlerin çalıştığı bazı alanlar şunlardır:

Hukuk Mahkemeleri Ceza Mahkemeleri İdari Mahkemeler Özel Mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri Sulh Hukuk Mahkemeleri Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemeleri Aile Mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemeleri Çocuk Mahkemeleri Ceza İnfaz Kurumları Vergi Mahkemeleri İdare Mahkemeleri Bölge İdare Mahkemeleri Danıştay Sayıştay Yargıtay

Sık Sorulan Sorular:

Bir hakim ne kadar maaş alır?

Bir hakimin maaşı, hakimin derecesi, kıdemi, görev yeri, evlilik durumu, görev tazminatı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

Bir hakim 40.000 TL – 90.000 TL aralığında maaş alır.

Bir savcı ne kadar maaş alır?

Bir savcının maaşı, savcının derecesi, kıdemi, görev yeri evlilik durumu, görev tazminatı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

1. Kademe Savcı 78.500 TL – 90.000 TL aralığında maaş alır.

2024 savcı maaşları ne kadar?

2024 savcı maaşları yeni başlayan savcı maaşı 60.000 TL’den başlar ve kıdemli savcı maaşları 90.000 TL’ye kadar çıkabilir.

2024 maaş farkı ne kadar?

Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak. Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak. 12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak. 15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak.