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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak-ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 15,7'sini dizel, yüzde 10,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu.

Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu.

En çok satan 10 elektrikli model

2023 Ocak-Ağustos döneminde ülkemizde en çok satılan 10 elektrikli otomobil ve satış rakamları şu şekilde:

Togg T10X - 3 bin 400

Renault Zoe - 1.620

MG 4 - 1.380

Renault Megane E-Tech - 918

MG ZS - 872

Volvo XC40 - 836

Opel Mokka Elektrik - 825

Skywell ET5 - 671

Opel Corsa Elektrik - 658

Dacia Spring - 604

ensonhaber