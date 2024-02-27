TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Van’da 2023 yılında 731 yapıya ruhsat verildi.

2023 yılı 12 aylık süreçte Van’da yapı ruhsatı alan toplam bina sayısı 731 oldu. Yapı ruhsatı verilerine göre ruhsatlandırılan 731 binanın içinde toplam daire sayısı 6 bin 683 olarak kayıtlara geçerken, toplam kullanılan yüzölçümü ise 1 milyon 446 bin 858 metrekare oldu.

Bunun 821 bin 517 metrekaresinin konut kullanım alanı olarak değerlendirilirken, 278 bin 418 metrekaresinin konut dışı kullanım alanı, 346 bin 923 metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olarak kullanıldığı kaydedildi.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistiklerine göre 2023 yılında Ruhsat İzin Belgesi verilen bina sayısı 332 oldu.

332 bina içerisinde toplam Yapı Kullanma İzin Belgesi alan daire ise 3 bin 697 olarak kayıtlara geçti. Kullanılan toplam yüzölçümü 797 bin 238 metrekare oldu. Bunun 453 bin 329 metrekaresi konut kullanım alanı olarak değerlendirilirken, 159 bin 153 metrekare alan konut dışı kullanım alanı olarak, 184 bin 195 metrekare alan ise ortak kullanım alanı olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da 3 aylık periyotlarla verilen istatistikler ise şu şekilde;

OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI:

Yapı Ruhsatı İstatistikleri İlk Çeyrek Bina Sayısı 76, Daire Sayısı 486, Toplam Yüzölçümü 114 Bin 269, Konut Kullanım Alanı 60 Bin 909, Konut Dışı Kullanım Alanı 25 Bin 572, Ortak Kullanım Alanı 27 Bin 788.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistikleri Bina Sayısı 81, Daire Sayısı 996, Toplam Yüzölçümü 208 Bin 623, Konut Kullanım Alanı 124 Bin 700, Konut Dışı Kullanım Alanı 34 Bin 103, Ortak Kullanım Alanı 49 Bin 460.

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARI:

Yapı Ruhsatı İstatistikleri İkinci Çeyrek Bina Sayısı 166, Daire Sayısı 2 Bin 131, Toplam Yüzölçümü 430 Bin 15, Konut Kullanım Alanı 237 Bin 973, Konut Dışı Kullanım Alanı 85 Bin 833, Ortak Kullanım Alanı 106 Bin 209.

Yapı Kullanma İzin Belgesine İstatistikleri Bina Sayısı 75, Daire Sayısı Bin 46, Toplam Yüzölçümü 225 Bin 943, Konut Kullanım Alanı 132 Bin 328, Konut Dışı Kullanım Alanı 43 Bin 536, Ortak Kullanım Alanı 50 Bin 79.

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI:

Yapı Ruhsatı İstatistiklerine Göre Üçüncü Çeyrek Bina Sayısı 269, Daire Sayısı 2 Bin 305, Toplam Yüzölçümü 523 Bin 489, Konut Kullanım Alanı 301 Bin 598, Konut Dışı Kullanım Alanı 91 Bin 452, Ortak Kullanım Alanı 130 Bin 439.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistikleri Bina Sayısı 81, Daire Sayısı 596, Toplam Yüzölçümü 140 Bin 514, Konut Kullanım Alanı 71 Bin 155, Konut Dışı Kullanım Alanı 37 Bin 700, Ortak Kullanım Alanı 31 Bin 658.

EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI:

Yapı Ruhsatı İstatistiklerine Göre Dördüncü Çeyrek Bina Sayısı 220, Daire Sayısı Bin 761, Toplam Yüzölçümü 379 Bin 85, Konut Kullanım Alanı 221 Bin 37, Konut Dışı Kullanım Alanı 75 Bin 561, Ortak Kullanım Alanı 82 Bin 487.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistiklerine Göre Bina Sayısı 95, Daire Sayısı Bin 59, Toplam Yüzölçümü 222 Bin 158, Konut Kullanım Alanı 125 Bin 146, Konut Dışı Kullanım Alanı 44 Bin 14, Ortak Kullanım Alanı 52 Bin 998.