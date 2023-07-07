Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayı bilançosunu açıkladı.

15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.

İstanbul'da 697 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyeteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

ensonhaber