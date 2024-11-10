Cezalar ve Ücretler Belli Oldu

Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, güvenlik açısından kış lastiği kullanımı şiddetle öneriliyor.Kış lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerine, 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak, bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek. Lastik değişimi içinse, 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira gibi farklı fiyatlar uygulanmakta ve bu ücretler jant boyutuna göre artış göstermektedir.

Güvenli Sürüş İçin Zamanında Değişim Şart

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kış lastiği değişiminin trafik güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı, çünkü mevsime uygun lastiklerin kullanımı, kaza riskini azaltmakta büyük rol oynamaktadır. Ayrıca, sürücülerin lastiklerin tarihine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Erkoç, bekletilmiş lastiklerin performans kaybı yaşadığını ve bu nedenle güvenli sürüş için bilinçli alışveriş yapmanın önemini vurguladı.