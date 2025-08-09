Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda; 4 Ağustos 2025 tarihinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük sahasına gelen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı 1971 doğumlu şahsın sevk ve idaresindeki İran plakalı tırda yapılan detaylı aramada, dorsenin taban kısmındaki tahta içerisine gizlenmiş paketler içerisinde 65 kilo eroin ele geçirildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda söz konusu eroin ve tıra el konuldu. Konuyla ilgili olarak Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA