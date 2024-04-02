Abdullah Zeydan’ın seçilmesine rağmen başkan olamayacağı gerekçesi olarak gösterilen karar kısa sürede Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, önemli kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldi. Dem Parti Genel Merkezi toplantı yapmak üzere Van’a geleceğini duyururken Dem Parti Van İl Teşkilatı ise tepki için vatandaşları partiye davet etti.

İL SEÇİM KURULU, YETKİYİ ARVAS’A VERDİ!

Kararın yankıları sürerken belediye başkanlığı görevi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine AK parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi. Edinilen bilgiye göre hakların geri alınması sonrası Van’daki durumu değerlendiren Van İl Seçim Kurulu, Ak Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

İŞTE O KARAR: