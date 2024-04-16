İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki trafik verileriyle ilgili bakanlıkta açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 2016, 2019 ve 2024 yılında 9 günlük bayram tatillerindeki trafik verilerini paylaşarak, "2016'da 225 bin işlem, 2019'da 290 bin, 2024'te 485 bin 710 toplam işlem sayımız. Bu 485 bin 710 işlem sayısının 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler.

En büyük sorunumuz trafikte aşırı hız. Diğer nedenlerle yaptığımız işlem sayısı da 278 bin. 2016'da 6 bin 291 kaza, 2019'da 5 bin 780 kaza, 2024'te 6 bin 530 kaza yaşandı. 2016'da Türkiye'de 21 milyon 90 bin trafikte seyreden araç var.

2019'da 3 milyon 156 bin, 2024'te 29 milyon 360 bin araç var. 2016'ya göre araç ve sürücü sayımız artmış. Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te 75 canımızı kaybettik. '1' rakamını biz çok görüyoruz. Gönül ister ki 1 can kaybı dahi yaşamayalım" dedi.

Yerlikaya, 2016'da 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265 ve 2024'te 10 bin 810 kişinin kazalarda yaralandığını belirtti.

KAZALARIN 5 NEDENİ

Bakan Yerlikaya, kazalardaki en büyük 5 nedenin yüzde 37 ile aşırı hız, yüzde 15 ile geçiş önceliğine uymamak, yüzde 11 ile şerit değiştirme kurallarına uymamak, yüzde 9 ile arkadan çarpma, yüzde 8 ile dönüş kurallarına uymamak olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Ramazan Bayramı'nda daha önceki trafik kazalarının sebeplerini ve odaklanmamız gereken her konuya arkadaşlarımızla beraber iyi çalıştık. Hayatla yarışılmaz.

Evet 'Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır' diyoruz; ama ayırmak için değil. Dolayısıyla bu trafik kurallarına harfiyen uyalım, özellikle aşırı hızdan kaçınalım. Trafikte emniyet kemerimizi artık toplu taşımada da gerçekleştirelim. Çünkü en büyük can kaybı bu sebeplerden kaynaklanıyor" dedi.

'RADAR DENETİMLERİNİ AÇIK YAPIYORUZ'

9 günlük bayram tatilinde görev yapan personel ve trafik kurallarına uyan sürücüleri tebrik eden Yerlikaya, "Hızın yapıldığı en riskli ve kazalara sebebiyet verilen yerlerde radarlı denetimler yapıyoruz. O denetimler açık; oraya trafik levhalarını koyuyoruz, 'Bu güzergahta denetim yapılıyor' diyoruz. Yani bunu açık bir şekilde vatandaşlarımıza söylüyoruz ki o levhayı gördüğü zaman hız yapmasın. Biz hiçbir vatandaşlarımıza işlem yapmaktan hoşlanmıyoruz. Biz vatandaşlarımızın kazaya karışmalarını istemiyoruz. Denetim ne kadar fazla olursa kaza ile ilgili karşılaşacağımız sıkıntının da o nispette düştüğünü görüyoruz. Bu bayramda görevli ve denetim sayılarımızı hep yukarı çektik. Dolayısıyla ölümlü ve yaralanmalı kazalarda bu rakamlara geldik" diye konuştu.

'SELEKTÖR YAPMAYA DEVAM EDİN'

Yerlikaya, Düzce'de hız denetimi ile ilgili diğer sürücüleri uyaran 14 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, "Bir şehrimizde 'Burada radar denetimi yapılıyor' uyarısını selektör yaparak karşıdan gelen sürücü arkadaşlara hatırlatan sürücülere işlem yapılmış. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık. Aşırı hız yapmıyoruz.

Aşırı hızın olumsuz sonuçlarından sizleri korumak için yapmış olduğumuz bu radar kontrollerimizi daha da artırıyoruz. Savunma sanayimizle yaptığımız bir iş birliğiyle mayıs ayından itibaren envanterimizdeki radar kontrol cihazlarıyla ilgili sayılar katbekat artacak. Radarların olmadığı yerde karşıdan gelen aşırı hız yaptığını gördüğümüz vatandaşımıza selektör yapmaya lütfen devam edin de orada bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.