Van Teknokent Kolejinin konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Hakan Pütün; yazarlık yolculuğunu, kitap okumanın, duygu ve düşünceleri kağıda dökmenin önemini, zamanın kıymetini, şiir okuma, seslendirme, hitabet ve sunum teknikleri konusunda tecrübelerini paylaştı.

Zamanın öğrenciler açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Pütün, “Hayatımızın her anında zamanın ne kadar kıymetli olduğunu, iyi değerlendirilmediği takdirde anlayacaksınız” dedi.

Kitap okumanın faydalarından da bahsederek kendi kitaplarından yazı ve şiirler okuyarak programa devam eden Pütün, yöneltilen sorulara da cevap verdi. Öğrencilere kitap hediyeye eden Pütün, Okul Müdürü Levent Bilge’den de plaket aldı.

Okul Kurucu Müdürü Levent Bilge, programın öğrencileri için oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, “Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kıymetli yazarımız Hakan Pütün’ü tekrar okulumuzda misafir etmeyi planlıyoruz. Kendisine bu güzel program için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.