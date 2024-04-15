Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak istihdam verilerini değerlendirdi.

Işıkhan, paylaşımında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeye kararlı adımlarla devam edileceğini de belirtti.

"İstihdam oranı tarihi zirvesini yeniledi"

Bakan Işıkhan, paylaşımında istihdam ve işsizlik oranlarındaki son durumu şu sözlerle duyurdu:

İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.

"İstihdam oranı ise 0,2 puan arttı"

Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.