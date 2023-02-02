Baykuş Köşesi

Kuşkusuz biliyoruz ki spor kişiler arası iletişimin ve toplumsal katılımın artmasında çok önemli görevler üstelenmektedir. Spor kulüpleri sosyolojik olarak bireylerin sosyalleşmesinde kritik bir öneme sahiptir. Futbol tüm spor dalları içinde halka en çok mal olmuş spor dalıdır ve “futbol asla sadece futbol değildir”. Futbol her kesimden insanı birleştiren, statüsü ne olursa olsun herkesin zevk alabildiği, eğlenebildiği bir spor dalıdır. Popüler kültürün kuşkusuz en önemli unsuru olan futbolu bu denli güçlü yapan asıl etken ise sahip olduğu taraftar kitlesidir. Günümüzde taraftarlık bir toplumsal varoluş biçimi ile birlikte toplumsal bir kimlik haline dönüşmüş durumdadır. Bir takım ruhu ile özdeşleşen taraftarlar başarılı olma hissini takımları aracılığıyla yakalamaktadırlar. Heyecan, tutku, sevinç, üzüntü, kimlik, bağlanma, beklenti vb. eğilim ve duygular futbola özel biçimde ortaya çıkmaktadır. Futbol taraftarlığı manevi bir bağlılıktır ve kimlik işlevini yerine getirmektedir.

Türkiye’ de şehir takımları ele alındığında bu takımlar arasında Vanspor FK tarihi, taraftarları ve toplumsallaşma düzeyi ile bir şehir takımı olma niteliğine sahiptir. 1974 yılında Van Gençlikspor ve Şengençlerspor amatör takımlarının kurulması ile başlayan yaklaşık yarım asırlık yolculuk, Van’ da kolektif kimliğin, aidiyetin, özdeşleşmenin ve bağlanmanın bir simgesi haline gelmiştir. Vansporlu olmak bir kimlik ifadesidir. Van’ da alt kimlik grupları çok kültürlü bir yapının bir parçası olsalar da, bir üst kimlik olarak Vanspor her zaman benimsenmiştir. Vanspor her futbol takımında olduğu gibi başarıları, başarısızlıkları, yönetsel sorunları, ekonomik çıkmazları, alt yapısı, tesisleşmesi, stadı vb. pek çok başlıkta tartışılmakta ve tartışılmaya da devam edilecektir. Türk futbolunun son 10 yılda ekonomik ve finansal potansiyelini, sportif başarı dinamiğine dönüştüremediği için tüm kulüpleri büyük ölçekte finansal zorluklara sürüklemiş durumda. Vanspor’ un ekonomik, finansal ve sportif başarısı önündeki tüm faktörler ayrıntılı olarak ele alınmalı, özellikle finansal yetersizlik Vanspor’ un rekabet gücünün niceliksel ve niteliksel olarak artması önünde en büyük engel durumundadır. Tüm kulüplerde olduğu gibi Vanspor FK içinde ekonomik, finansal ve sportif kaynakların etkin ve verimli kullanımına ilişkin olarak sürdürülebilir bir futbol kulübü felsefesine ihtiyaç var. Futbol sezonuna tahvil edilmiş başarı endeksli palyatif çözümler sürekli bir başarı hikayesinin yeniden yazılmasına neden olmakta. Vanspor’ un bu sezon yakaladığı sportif başarıya tüm paydaşların destek sunması ve sahip çıkması gerekiyor. Unutmayalım ki futbolda başarı tam bir takım oyununa ve kolektif bir ruha ihtiyaç duymaktadır.

Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz !..

TFF 2. Lig 2022-2023 Sezonuna yeni bir yönetim ve yeni bir umut ile başlayan Vanspor’ un kamuoyuna yansıyan pek çok sorunla baş ederek yoluna başarı ile devam ettiği ve çeyrek asırlık özlemi başarmak için istikrarlı bir yükseliş grafiği yakaladığı görülüyor. Kuşkusuz bu sportif başarıda yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar, şehrin dinamikleri etkili olmakla beraber bu başarının gizli kahramanları da söz konusu. Bu gizli kahramanlardan biri aynı zamanda Vanspor FK ikinci başkanı olan genç iş insanı Veysel ÜRÜM. Sezon başında Batuhan Karadeniz transferini üstlenen Ürüm, sezon içinde pek çok kritik nokta da kulübe sahip çıkarak yakalanan sportif başarı ve istikrarın önemli mimarı. Basına ve kamuoyuna yansıdığı üzere sadece bu sezon Vanspor’ a 6 Milyon ₺ nin üzerine nakit desteğinde bulundu. Özellikle ikinci yarı başında yaptığı destekle futbolcu alacaklarının ödenmesini sağlayan Ürüm’ ün bu desteği ile Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) başvuran futbolcuların takımda kalması sağlandı. Tribünlerde kendisini çok görmesek te taraftar grupları Ürüm için; “Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz”, bu sezon kahramanımız “Veysel ÜRÜM” demekteler. Daha önce Rıdvan CAN’ a mülakat veren Ürüm ; “Şehrin ortak paydası olan, Van’ın tek profesyonel takımı Vanspor’ un her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vanspor ve Van’ı seviyorum. Dün olduğu gibi bugün de Vanspor' a destek olacağız. Bu şehir bizim bu takım bizim. Bu manada Van' ın önemli markalarından olan Vanspor' a sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu şehrin havasını soluyan suyunu içen ekmeğini yiyen herkesi takımına destek vermeye davet ediyorum” yönünde açıklamalarda bulunarak, Van’ lı iş insanı olarak bir vefa örneği gösterdi. Veysel ÜRÜM’ ün sadece Vanspor’ a değil belli aralıklarla dezavantajlı gruplara yardımlar sağladığını da sosyal medyadan takip etmekteyiz. Ayrıca Gürpınar ilçesinde kurduğu kömür tesisiyle Van’a 600 milyonluk yatırım yaparak, üretim ve istihdamı arttırmak amacıyla yoğun mesai harcayan Veysel ÜRÜM “insanı insan yapan en önemli duygulardan birisi yetiştiği topraklara vefa borcunu ödemek olduğunu” göstermekte. Sadece Vanpsor’ un değil Van’ ında Veysel ÜRÜM örneğinde olduğu gibi “Pelerinsiz Kahramanlara” ihtiyacı var.

Pelerinsiz kahramanlarının sayısının artması dilekleriyle bir dahaki yazıda buluşana kadar hoşça kalın !..