Erciş Kaymakamlığı ve Kızılay Erciş Şubesi tarafından kurulan iftar çadırında, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri ve vatandaşlar birlikte iftar açtı.

İftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve 108. Topçu Alay Komutanı Albay Melih Akdağ, vatandaşlara yemek dağıtımı yaparak onlarla sohbet etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, Ramazan ayının ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.