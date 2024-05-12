Yılın her günü mesai yapan çiçekçilerin mesaileri özel gün ve haftalarda yoğunlaşıyor. Anneler Günü de çiçekçilerin en yoğun zamanlarından biri oluyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlandığından 2024 yılında Anneler Günü 12 Mayıs’a denk geldi.

Bugün için hazırlıklarını günler öncesinden yapan çiçekçiler, müşterilerini rengarenk çiçeklerle karşılıyor.

Çiçekçilerde, annelere alınabilecek en güzel hediyelerden biri olan çiçekler de demet demet satılıyor. Van’da Anneler Günü için en çok papatya ve gül satıldığı öğrenilirken, saksı çiçekleri de satılan çiçeklerin başını çekiyor.

Güller adet olarak satılırken, papatyalar demet halinde satılıyor. Çiçeklerin fiyatı 150 lira ile 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Çiçekçilerde bugün gün boyu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.