Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerinde; Van’ın 13 ilçesinde de gök gürültülü sağanak yağışların hakim olacağı bildirildi.

Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilerde; rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’nin paylaştığı tahmini verilerde Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle Van ve tüm ilçeleri için sarı kod uyarısında bulunuldu.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/18 C

Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/18 C

Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/18 C

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/20 C

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7/17 C

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4/17 C

Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/22 C

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/20 C

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/21 C

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7/20 C

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4/18 C

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C