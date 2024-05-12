Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde bugün (12.05.2024) Van’ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları bakımından İpekyolu ve Erciş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İşte VEDAŞ tarafından belirtilen kesintilerin olacağı yerler,

İPEKYOLU;

09.00- 13.30 saatleri arasında Alipaşa Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00- 14.50 saatleri arasında Bahçıvan Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-15.50 saatleri arasında Vali Mithat Bey Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacaktır.

09.00-16.30 saatleri arasında Halilağa Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Şerefiye Mahallesi bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.40- 16.30 saatleri arasında Hafiziye Mahallesi ve bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

15.00-15.30 saatleri arasında Seyit Fehim Arvasi Mahallesi bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Çelebibağı Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Örene, Görüşlü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.