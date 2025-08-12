Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 236,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.