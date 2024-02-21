Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından açılışı yapılan atölyeler çocuklar, veli ve öğretmenlerden beğeni topladı.

Daha önce İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (HEM) Müdürü Şahin Arık tarafından WanHaber aracılığıyla duyurulan Kültür Sanat Atölyeleri açılışı bugün yoğun bir katılımla Vali Ozan Balcı tarafından gerçekleştirildi.

HEM Müdürü Arık açılışı yapılan İpekyolu HEM Kültür Sanat Atölyesi ile ilgili, “Valimiz Hatuniye’de ve Edremit’te birer sanat atölyesi açtı. 7 ila 12 yaş arasındaki öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını daha nitelikli değerlendirebilmeleri adına kurulan bu atölyeler 8 derslikli bir kullanım alanından oluşuyor” demişti.

Sanat, müzik, resim, drama alanlarında çeşitli kursların verileceği Kültür Sanat Atölyesi, sabah saatlerinde okulda bulunan çocuklar öğleden sonra, öğleden sonra okulda bulunan çocukların ise sabah katılım gösterebilecekleri bir sistemle çalışıyor.

Vali Ozan Balcı, öğrenci ve ailelerinin ilgiyle karşıladığı Kültür Sanat Atölyelerinin hayırlı olması ve çocuklara başarı getirmesi temennisinde bulundu.