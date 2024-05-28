Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Nigar Öner isimli kadın, böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün diyalize giriyor. Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Öner, tedavisi olan bir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, iş insanlarından destek istedi.

“TEDAVİ ŞANSIM VARKEN GEÇ KALMAK İSTEMİYORUM”

Tedavi olmak için geç kalmak istemediğini vurgulayan Öner, “Hastalığımın tedavisi var ama yüksek bir maliyeti var. Bu tedavi ücretini karşılayacak durumda değilim. Tedavi için hayırsever insanların desteğine ihtiyacım var. 8 yıldır böbrek yetmezliğinden dolayı haftanın 3 günü diyaliz tedavisi görüyorum. 3 çocuk annesiyim. Tedavi şansım varken geç kalmak istemiyorum. Bu nedenle tüm hayırsever iş insanlarımızın yardımlarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.