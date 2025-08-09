Olay, Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Araçların durmasıyla tartışma büyürken, otomobil sürücüsü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Sürücünün ayrıca motosikletlinin kaskına tokat attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.