Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulunarak, hedefin 50 bin istihdam olduğunu söyledi. Van OSB'de yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, kentteki işsizliği minimize etmek için istihdam konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

"İLİMİZİN İŞSİZLİĞİNİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, "Van her alanda ilerliyor ve gelişiyor. Van'ın imarı ve ihyasının yanında vatandaşlarımızın, huzur, refah için çalışıyoruz. İstihdam konusunda önemli adımlar atıyoruz. Valiliğimizin 6 fabrikası şu an faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor.

4 fabrika daha yapıyoruz. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz tekstilde 50 bin istihdam sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.