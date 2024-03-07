Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Şubat ayında Van’da 79 ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 148 olurken, trafik kazalarında 137 kişi yaralandı. Şubat ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ ŞUBAT AYI TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Şubat ayında; 139 ölümlü kaza, 16 bin 232 yaralanmalı kaza, 25 bin 660 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 42 bin 31 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 42 bin 31 trafik kazası sonucunda 22 bin 939 kişi yaralanırken, 159 kişi yaşamını yitirdi.