Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan Marfan sendromlu Şakir Serpil (33) isimli hasta, bir ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye başvurdu. Aort damar yırtılması için ilk olarak TEVAR işlemi uygulanan hasta, daha sonra yapılan takiplerde iki kalp kapağında çürüme tespit edildi. Daha sonra Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin ve Op. Dr. Hülüsi Helvacı tarafından yaklaşık 4 saat süren mitral kapak değişimi ve aort kök değişimi ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

“Her merkezde yapılan bir ameliyat değil”

Başarılı geçen operasyonla ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin, hastanın bir ay önce tip 3 diseksiyon nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve kendisine TEVAR işleminin uygulandığını belirtti. Daha sonra yapılan takiplerde hastanın iki kalp kapağında ileri derecede çürüme olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Dr. Sezgin, “Hem mitral kapakta hem aort kapakta hem de aort damarında da ileri derece genişleme vardı. Yapılan hazırlıkların ardından hastamızı hemen ameliyata aldık. İki kalp kapağını, aort damarını ve aort kökünü değiştirdik.

Bu ameliyat tıp fakültesinde gördüğümüz ismiyle en zor ameliyatlarımızdan bir tanesidir. Mitral kapak replasmanı (MVR) işlemi yaptık. Aort kapakta ve aort köküyle beraber değiştirdiğimiz için Bentall ameliyatı yaptık. Bentall ameliyatı da aslında çok büyük merkezlerde yapılır ve her merkezde yapılan bir ameliyat değildir. Biz hem aort kökü, aort kapağını ve koroner aortu besleyen ana damarları üçünü birden değiştiriyoruz. Artı mitral kapakta da ileri derecede çürüme yetmezlik vardı. Biz bu sefer mitral kapağını değiştirdik. Tam bir kalp nakline yaraşır gibi bir ameliyatımız oldu” dedi.

“Ameliyat çok başarılı bir şekilde geçti”

Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Hülüsi Helvacı ise hastanın kendilerine geldiğinde ilk olarak aort damarının yırtıldığını hatırlatarak, “Daha sonra kalple ilgili farklı sıkıntılar gelişince ameliyat kararı aldık. Gerçekleştirdiğimiz ameliyat çok başarılı bir şekilde geçti. Bir sıkıntı da olmadı. Hasta da gayet erken dönemde makinadan ayrıldı ve bir sıkıntı yaşamıyor. Bundan sonraki hayatında da belli zorluklar yaşayacaktır. Özellikle karın damarlarında belli sıkıntılar beklenebilir. Hastamızın yakın takibini yapacağız” diye konuştu.

Sürekli kalp rahatsızlığının olduğunu söyleyen Şakir Serpil isimli hasta da doktorlara güvenerek ameliyat olduğunu ve sonra gerçekleştirilen kalp ameliyatın da çok başarılı geçtiğini belirtti. Serpil, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.