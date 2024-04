Ramazan arası sonrasında yeniden iş başı yapan kahvaltıcılara, ilgi büyük oluyor.

Özellikle Van’da süregelen alışkanlıkların başını oluşturan kahvaltı kültürünün etkisiyle Van kahvaltıcılarının tezgâhları yine doldu. Bal ile kaymağın, otlu peynir ile Van çöreğinin ayrılmadığı kahvaltılar Van’da ilkbahar sabahlarını süslüyor.

Tezgahlarda yerini alan çeşit çeşit peynirler, reçeller, zeytinler derken Van cacığı dahil birbirinden güzel onlarca kahvaltılık Vanlıların sofrasına geliyor. Yaptıkları satışlardan ve müşteri yoğunluğundan memnun olduğunu belirten kahvaltıcılar, sabah erken saatlerden itibaren dükkânlarını açıyor ve hizmete hazır hale geliyor.

Van kahvaltısı, Türkiye’nin hemen her bölgesinde hâkim olan zengin kahvaltı kültürünü kendine has ürünleriyle bir adım öteye taşıyor. Otlu peynir gibi tescilli yöresel kahvaltılık çeşitleri Türkiye’nin pek çok bölgesinde Van’ın tanıtımında büyük oranda etkili oluyor. Otlu peynir, kavut, murtuğa gibi yöreye has ürünler Van’ın ve Van kahvaltısının sıkça anılmasını sağlıyor.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Van kahvaltı salonları, sabahın erken saatlerinden başlayarak müşterilerine Van’ın lezzetlerini sunmaya devam ediyor.