Van genelinde 714 bin 992 seçmen bulunurken, Van’da kurulacak sandık sayısı ise, 2 bin 444 olacak.

İpekyolu’nda 233 bin seçmen, Bahçesaray’da 8 bin 138 seçmen, Başkale’de 26 bin 692 seçmen, Çaldıran’da 33 bin 24 seçmen, Çatak’ta 12 bin 469 seçmen, Edremit’te 83 bin 913, Erciş’te 105 bin 171, Gevaş’ta 18 bin 677, Gürpınar’da 21 bin 631, Muradiye’de 27 bin 460, Özalp’ta 35 bin 729, Saray’da 11 bin 696, Tuşba’da 97 bin 392 olmak üzere Van genelinde toplam 714 bin 992 seçmen bulunuyor.

Van’da en az sandığın ve seçmenin bulunduğu ilçe; 40 sandık ve 8 bin 138 seçmenle Bahçesaray olurken, sandık ve seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe; 709 sandık ve 233 bin seçmenle İpekyolu ilçesi oldu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Van genelinde toplam 2 bin 444 sandık kurulacak.