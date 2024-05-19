Van'ın Saray İlçesi Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde İran uyruklu 1 kişinin yanında 4 çuval içerisinde çok sayıda Allium giganteum (dev soğan) bitkisi yurt dışına çıkarmaya çalışırken tespit edilmiştir. Bitkilerin Yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak çok sayıda bitkinin doğayı tahrip ederek toplandığı tespit edilmiş olup tüm bitkilere Doğa Koruma Milli Parklar Van Merkez Şefliği ekiplerince el konuldu. El konulan tüm bitkiler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye Geofit bahçesine tekrar ekilmek üzere teslim edildi. Şahıslar hakkında biyoçeşitliliği tahripten toplam 387 bin 141 TL idari para cezası verildi.

Kaynak: İHA